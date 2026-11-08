У Японії стався потужний землетрус: щонайменше 22 постраждалих, пошкоджені будівлі

У ніч проти неділі, 8 листопада, у центральній частині Японії стався сильний землетрус магнітудою 5,7, унаслідок якого постраждали щонайменше 22 людини. Підземні поштовхи пошкодили вітрини магазинів, змусили людей залишати будівлі, а японські метеорологи попередили про можливі нові сильні землетруси найближчими днями.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на японські ЗМІ та Метеорологічне агентство Японії.

Землетрус стався о 01:04 за місцевим часом. Його осередок залягав на глибині близько 40 кілометрів у префектурі Сідзуока.

Реклама

Реклама

Метеорологічне агентство Японії оцінило магнітуду землетрусу в 5,7, тоді як Геологічна служба США (USGS) повідомила про магнітуду 5,5.

Найсильніші коливання земної поверхні зафіксували у префектурі Айті. Поштовхи також відчувалися на значній території центральної Японії, зокрема в місті Хамамацу, стародавніх столицях Кіото та Нара, а також у префектурах Яманасі, де розташована гора Фудзі, та Гіфу.

У Токіо землетрус не відчувався.

Японське телебачення показало розбиті вітрини магазинів та уламки скла, розкидані вулицями. В одній із книгарень книги попадали з полиць.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, щонайменше 22 людини дістали травми. Серед постраждалих є люди, які впали зі сходів, намагаючись залишити будівлі під час землетрусу.

Після основного поштовху в регіоні зафіксували слабші афтершоки.

Метеорологічне агентство Японії закликало населення бути готовим до можливих сильних землетрусів протягом наступного тижня, особливо найближчих двох-трьох днів.

“Будьте уважні до можливих зсувів ґрунту, падіння каміння та наслідків опадів”, — попередив представник агентства Аятака Ебіта.

Водночас, за його словами, наразі не виявлено помітних змін у зоні розлому Нанкай, де, за оцінками вчених, потенційно може статися надпотужний землетрус.

Через підземні поштовхи швидкісні поїзди Shinkansen на постраждалих ділянках тимчасово рухалися зі зниженою швидкістю. Такий запобіжний захід пов’язаний із ризиком пошкодження залізничних колій.

Японія розташована в сейсмічно активній зоні. Місцева влада регулярно рекомендує жителям мати запаси питної води, продуктів і батарейок, а також бути готовими до дій у разі сильних підземних поштовхів.