Зеленський: Україна готова допомогти Сирії у стабілізації ситуації та запобіганні продовольчій кризі

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив про рішення розпочати гуманітарну та безпекову роботу, спрямовану на стабілізацію ситуації в Сирії.

«Що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир», – наголосив Зеленський, підкреслюючи важливість міжнародних зусиль для врегулювання конфліктів.

Україна планує долучитися до запобігання продовольчій кризі в Сирії, зокрема через гуманітарну програму «Зерно з України» (Grain from Ukraine). Президент доручив уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями та партнерами.

Зеленський також закликав міжнародну спільноту об’єднатися для припинення війни, яка понад десятиліття тому була розпалена в Сирії за участі Росії та Ірану.