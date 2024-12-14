Політика

Зеленський: Україна готова допомогти Сирії у стабілізації ситуації та запобіганні продовольчій кризі
14 Грудня 2024 21:05
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зерновий коридор
Вантаж кукурудзи засипають у вантажівку на зерносховищі в селі Білогір'я, Хмельницька область, Україна, 19 квітня 2023 / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив про рішення розпочати гуманітарну та безпекову роботу, спрямовану на стабілізацію ситуації в Сирії.

«Що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир», – наголосив Зеленський, підкреслюючи важливість міжнародних зусиль для врегулювання конфліктів.

Україна планує долучитися до запобігання продовольчій кризі в Сирії, зокрема через гуманітарну програму «Зерно з України» (Grain from Ukraine). Президент доручив уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями та партнерами.

Зеленський також закликав міжнародну спільноту об’єднатися для припинення війни, яка понад десятиліття тому була розпалена в Сирії за участі Росії та Ірану.


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