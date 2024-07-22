Залужний поговорив із головою Міжнародної морської організації про крадіжку українського зерна

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у новій ролі посла України у Великій Британії повідомив у телеграмі, що зустрівся з генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом.

“Обговорили безпеку зернових коридорів, української портової інфраструктури та судноплавства в Чорному та Азовському морях, яке блокується РФ. Наголосив, що крадіжка українського зерна, яку здійснює ворог, має бути припинена і покарана відповідно до міжнародного права”, – пише Залужний.

Генерал Валерій Залужний, який успішно командував ЗСУ в першій фазі великої війни, у лютому цього року був відправлений у відставку з посади головнокомандувача, а в травні звільнений з військової служби і призначений послом у Британії.

Це лише третій його запис у телеграмі про роботу на посаді посла: 11 липня він повідомив, що приступив до виконання нових обов’язків, а 19 липня коротко прозвітував про роботу на саміті Європейського політичного співтовариства, який організувала Британія.