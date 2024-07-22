Політика

Залужний поговорив із головою Міжнародної морської організації про крадіжку українського зерна
22 Липня 2024 18:59
читать на русском →
Залужний, зерновий коридор
Валерій Залужний та Арсеніо Домінгес / Фото телеграм-канал @Zaluzhnui

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у новій ролі посла України у Великій Британії повідомив у телеграмі, що зустрівся з генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом.

“Обговорили безпеку зернових коридорів, української портової інфраструктури та судноплавства в Чорному та Азовському морях, яке блокується РФ. Наголосив, що крадіжка українського зерна, яку здійснює ворог, має бути припинена і покарана відповідно до міжнародного права”, – пише Залужний.

Генерал Валерій Залужний, який успішно командував ЗСУ в першій фазі великої війни, у лютому цього року був відправлений у відставку з посади головнокомандувача, а в травні звільнений з військової служби і призначений послом у Британії.

Це лише третій його запис у телеграмі про роботу на посаді посла: 11 липня він повідомив, що приступив до виконання нових обов’язків, а 19 липня коротко прозвітував про роботу на саміті Європейського політичного співтовариства, який організувала Британія.


Актуальне відео
ТОП-новини
22 Липня 2024 21:26

Російські гроші на закупівлю зброї для України надійдуть на початку серпня – Боррель
22 Липня 2024 21:44

ДБР спустило на гальмах звернення Кротевича щодо Содоля
22 Липня 2024 20:38

Нафтогаз планує у цьому році збільшити видобуток газу і нафти
22 Липня 2024 19:59

Україна готує ще чотири нові безпекові угоди – Зеленський
22 Липня 2024 18:45

В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 23 липня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки