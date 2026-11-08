У Києві частково відновлюють рух Північним мостом — Кличко

У неділю, 8 листопада, у Києві частково відновлюють рух Північним мостом, який закрили після російської атаки. За результатами технічного обстеження проїзд дозволили з тимчасовими обмеженнями, а найближчими днями на мосту Патона планують запровадити реверсивний рух.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

За словами мера, науковці провели технічне обстеження Північного мосту та за його результатами дозволили частково відновити рух транспорту.

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Проїзд організують за тимчасовою схемою.

З лівого на правий берег Дніпра рух здійснюватиметься однією смугою виключно для пасажирського транспорту.

У зворотному напрямку — з правого на лівий берег — відкриють дві смуги для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

Також Північним мостом відновлюється рух автобусів.

Крім того, столичні фахівці працюють над запровадженням реверсивного руху на мосту Патона, щоб збільшити його пропускну здатність.

За словами Кличка, відповідні зміни планують запровадити найближчими днями. Про точні терміни та особливості організації руху міська влада повідомить додатково.

Нагадаємо, 7 листопада внаслідок російської атаки було пошкоджено Північний міст у Києві. Через це рух транспорту переправою тимчасово перекрили в обох напрямках.

Як повідомляв Віталій Кличко, на мосту зазнали пошкоджень дорожнє полотно, контактна тролейбусна мережа та лінія електропередачі.

Вибуховою хвилею також пошкодило п’ять вантажних автомобілів, які перебували на парковці поблизу мосту.

Після перекриття переправи автобуси, які раніше курсували Північним мостом, спрямували в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

На місці пошкоджень працювали дорожні та комунальні служби, а фахівці обстежували стан конструкцій мосту.