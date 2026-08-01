“Можемо взяти практично все, що захочемо”: Трамп — про угоду щодо українських надр

Президент США Дональд Трамп заявив, що укладена з Україною угода щодо корисних копалин теоретично дасть Сполученим Штатам змогу повернути кошти, витрачені на підтримку Києва.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Голос справжньої Америки».

Говорячи про американську військову допомогу Україні за часів адміністрації Джо Байдена, Трамп назвав суму в $300 млрд. Після цього він згадав угоду щодо українських надр.

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«Якщо пам’ятаєте, я уклав угоду. Теоретично ми повернемо свої гроші, тому що уклали угоду щодо рідкісноземельних ресурсів і домовилися про можливість зайти туди. У нас є ця угода», — заявив президент США.

За словами Трампа, Україна має значні поклади корисних копалин, а підписаний контракт надає американській стороні широкий доступ до них.

«Україна дуже багата, має дуже родючі землі з погляду рідкісноземельних ресурсів. У нас є підписаний контракт щодо них. Ми можемо зайти туди будь-коли й взяти практично все, що захочемо. Це була доволі вигідна угода», — сказав він.

У самому інтерв’ю Трамп припустив, що угода може коштувати «набагато більше ніж $300 млн». Тому попереднє твердження про те, що вартість доступу до українських ресурсів може перевищити $300 млрд, не відповідає дослівній заяві американського президента.