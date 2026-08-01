Командування РФ бреше Кремлю про просування на Сумщині та Харківщині — ISW

Російське військове командування, ймовірно, перебільшує масштаби просування на півночі України та передає Кремлю неправдиві звіти про захоплення населених пунктів у Сумській і Харківській областях.

Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу, що російське угруповання військ «Північ» із 22 липня майже щодня заявляє про захоплення нового населеного пункту. Зокрема, командування РФ оголосило про нібито окупацію Нової Січі, Малої Слобідки та Могриці на Сумщині, а також Вірівки на Харківщині.

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Водночас ISW не зафіксував перекидання достатньої кількості російських військ, концентрації техніки або суттєвого посилення наступальних операцій, яке відповідало б заявленим територіальним здобуткам.

За оцінкою аналітиків, російські військові використовують кілька способів для імітації просування. Невеликі піхотні групи проникають у населені пункти, знімають відео з прапорами, а потім відступають. Крім того, для створення або редагування таких записів росіяни застосовують штучний інтелект.

В ISW наголосили, що проникнення окремих груп, встановлення прапора чи проведення поодиноких механізованих атак не означає встановлення контролю над місцевістю.

Українські військові спростували заяви РФ про захоплення Малої Слобідки, Могриці та Нової Січі. Сили оборони також продовжують утримувати Козачу Лопань і ведуть бої поблизу Артільного. Водночас українські підрозділи контратакують на окремих ділянках півночі країни.

Неправдивість офіційних звітів почали визнавати навіть пов’язані з Кремлем російські військові блогери. Вони критикують командирів за використання змінених за допомогою ШІ відео та так звані «красиві доповіді», які спотворюють реальну ситуацію на фронті й ускладнюють подальше планування операцій.

На думку ISW, Кремль використовує перебільшені повідомлення про просування як елемент інформаційної війни. Російська влада намагається переконати західні країни, що армія РФ нібито успішно наступає по всій лінії фронту, а подальша підтримка України не має сенсу.

Аналітики зазначили, що ця кампанія також покликана приховати внутрішні проблеми Росії, зокрема скорочення темпів набору до армії, економічні труднощі, дефіцит пального та зростання невдоволення серед населення.