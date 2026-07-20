Росія у липні випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє за місяць — ISW

Російські війська за неповний липень випустили по Україні більше балістичних ракет, ніж російська промисловість, за наявними оцінками, здатна виготовити протягом місяця. Аналітики вважають, що Москва використовує накопичені арсенали, роблячи більшу ставку на ракети, які складніше перехоплювати.

Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни.

За підрахунками на основі повідомлень Повітряних сил України, протягом перших 19 днів липня 2026 року російські війська запустили по Україні 107 балістичних ракет і 20 ракет «Циркон».

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Видання «Мілітарний», на яке посилається ISW, повідомило, що за цей період Росія використала приблизно дві третини запланованого на 2026 рік виробництва ракет «Циркон». За оцінками української військової розвідки, російський оборонно-промисловий комплекс планував виготовити протягом року близько 30 таких ракет.

Також повідомляється, що Росія щомісяця здатна виробляти близько 60 балістичних ракет «Іскандер-М» і приблизно 40 ракет, які можуть застосовуватися комплексами С-400. Таким чином, загальний місячний обсяг виробництва оцінюється приблизно у 100 ракет, тоді як у липні РФ уже використала 107.

Аналітики припускають, що російські війська витрачають накопичені раніше запаси, щоб підтримувати підвищену інтенсивність балістичних ударів. У ISW зазначили, що такі ракети частіше досягають цілей, ніж крилаті ракети та безпілотники.

Одночасно Росія скоротила кількість дронів у нічних комбінованих атаках. За даними звіту, від початку липня російські війська запустили 2955 безпілотників, тоді як упродовж червня — 5749.

Це може свідчити про тимчасову зміну структури російських повітряних атак: замість рекордної кількості безпілотників Москва збільшує частку балістичних ракет, використовуючи не лише поточне виробництво, а й наявні складські запаси.