США розширили удари по Ірану, ціна Brent перевищила 90 доларів

США в ніч проти 20 липня провели дев’яту поспіль хвилю ударів по Ірану, а Тегеран у відповідь атакував Бахрейн, де розташований П’ятий флот ВМС США. Бойові дії дедалі сильніше зачіпають країни Перської затоки та судноплавство в Ормузькій протоці, повідомляє AP News.

Американське Центральне командування заявило, що цілями нових ударів стали іранські військові командні центри, системи протиповітряної оборони та берегового спостереження, морські сили, пускові установки ракет і дронів, а також мережі зв’язку. Інформації про наслідки цієї хвилі атак з боку Ірану одразу не надходило.

Президент США Дональд Трамп заявив, що нові удари стали відповіддю на загибель американських військових. За даними AP, ще один військовослужбовець США загинув в Іраку під час контрольованого підриву збитого іранського безпілотника. Від початку війни 28 лютого загинули 17 американських військових.

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Іран у відповідь завдав удару по Бахрейну. Раніше іранські сили також атакували об’єкти в Кувейті та інших країнах регіону, де розміщені американські військові. Зокрема, влада Кувейту повідомляла про ураження електростанції та опріснювального комплексу.

Ситуація в Ормузькій протоці

Судноплавство через Ормузьку протоку, якою до війни проходило близько п’ятої частини світової торгівлі нафтою, майже зупинилося. У неділю протоку пройшли лише чотири судна, тоді як днем раніше — вісім.

Вранці 20 липня біля узбережжя Оману загорілося судно. Причину пожежі не встановлено. Корпус вартових Ісламської революції заявив про атаки на танкери, які нібито намагалися пройти південним маршрутом, однак ці твердження незалежно не підтверджені.

США тим часом відновили морську блокаду іранських портів, намагаючись зупинити експорт нафти. Американські військові заявили, що перенаправили шість суден і вивели з ладу ще одне.

Нафта подорожчала понад 90 доларів

Через нову ескалацію ціна нафти Brent у понеділок перевищила 90 доларів за барель — уперше більш ніж за місяць. За попередній тиждень Brent подорожчала майже на 16%, що стало найбільшим тижневим зростанням із квітня.

Іранська влада заявляє, що внаслідок останніх американських ударів загинули щонайменше 50 людей, ще 517 дістали поранення. Незалежного підтвердження цих даних наразі немає.

Попри ескалацію, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон залишається відкритим до переговорів із Тегераном. Водночас він визнав, що наразі сторони не наблизилися до реального дипломатичного врегулювання.