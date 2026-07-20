У Запоріжжі підтвердили загибель 11-річної дівчинки після російського удару

У Запоріжжі підтвердили загибель 11-річної дівчинки, яка перебувала під завалами будинку після російського обстрілу. Загалом жертвами атаки стали троє людей, ще 41 людина дістала поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«На жаль, підтверджена загибель дівчинки, яка знаходилася під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу Запоріжжя», — написав він.

Реклама

Реклама

За словами Федорова, внаслідок атаки загинули 11-річна дитина, а також жінки віком 71 і 72 роки. Поранення дістала 41 людина.

Російські війська атакували Запоріжжя 19 липня керованими авіабомбами. Внаслідок ударів було зруйновано два поверхи п’ятиповерхового житлового будинку, пошкоджено вікна й балкони сусідньої дев’ятиповерхівки. Спочатку повідомлялося, що під завалами залишаються жінка та дитина.

Після обстрілу жителі міста разом із рятувальниками розбирали уламки та ліквідовували наслідки атаки.