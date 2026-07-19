Американська боксерка Ганна Рапп загинула під час велопрогулянки

Американська боксерка Ганна Рапп загинула у суботу після того, як її збив автомобіль під час поїздки на велосипеді у штаті Техас. Спортсменці було 26 років.

Про це повідомляє BBC News із посиланням на офіс шерифа округу Бразос.

За даними правоохоронців, автомобіль обігнав Рапп, після чого раптово зупинився та почав рухатися заднім ходом. Водія заарештували та звинуватили у ненавмисному вбивстві.

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У червні Рапп претендувала на титул чемпіонки світу за версією WBC у напівлегкій вазі. У поєдинку в Орландо вона поступилася Тіарі Браун, після чого її професійний рекорд становив вісім перемог, одну поразку та одну нічию.

Президент WBC Маурісіо Сулейман назвав Рапп видатною боксеркою та цінною членкинею боксерської родини.

Тіара Браун заявила, що Рапп була найкращою суперницею, з якою вона зустрічалася на професійному рингу. За її словами, перед боєм Рапп попросила у неї автограф.

«Ми готувалися до битви, але вона все одно попросила мій автограф. Ми провели чудовий бій. Для мене було честю розділити з нею ринг», — сказала Браун.

Ганна Рапп була родом зі штату Індіана. До боксу вона займалася легкою атлетикою, а професійну кар’єру розпочала у 2024 році.

Паралельно зі спортивною кар’єрою Рапп працювала інспекторкою з пожежної безпеки та захисту життя.

Промоутерська компанія Most Valuable Promotions заявила, що спортсменка справила незабутнє враження на всіх, хто її знав, і користувалася великою повагою у боксерській спільноті.