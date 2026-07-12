Трамп назвав Грема великим сенатором, Зеленський — захисником свободи

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп висловили співчуття у зв’язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема. Зеленський назвав його справжнім захисником свободи та другом України, а Трамп — американським патріотом і одним із найвидатніших сенаторів, яких він знав.

Зеленський наголосив, що Грем десять разів відвідував Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії та залишався поруч з українцями у найскладніші моменти.

“Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі”, — написав президент України.

Реклама

Реклама

За словами Зеленського, останніми тижнями Грем працював над ініціативами, які могли допомогти наблизити мир, зокрема над посиленням санкцій проти Росії.

Президент також відзначив роль сенатора у просуванні двопартійної та двопалатної підтримки України в Конгресі США.

“Ми завжди будемо особливо вдячні за слова поваги до нашого народу та до сміливості захисників України. Америка і світ втратили рішучого лідера”, — заявив Зеленський.

Він висловив співчуття родині Грема, його близьким і всім, хто працював разом із ним.

На смерть сенатора також відреагував Дональд Трамп.

“Сенатор Ліндсі Грем, один із найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав, помер. Він завжди працював і був справжнім американським патріотом”, — написав президент США.

Трамп додав, що Грема “дуже не вистачатиме”, а деталі щодо прощання та поховання повідомлять пізніше.