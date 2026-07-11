Після вибуху у Вишневому перевіряють керівників двох держпідприємств

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора перевіряють обставини вибуху на складах і пожежі у Вишневому після російського ракетного удару. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, генерал-майор СБУ Олександр Поклад доповів перші результати розслідування щодо посадовців Укроборонпрому, які допустили розміщення складів зі зброєю у Вишневому.

Зеленський наголосив, що зберігати зброю та боєприпаси поблизу житлових будинків прямо забороняли норми закону та рішення Ставки. Ці вимоги були порушені.

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Президент заявив, що конкретні посадові особи вже відомі та кожен із них має бути притягнутий до справедливої відповідальності.

За його словами, керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, рішенню Ставки та посадовим інструкціям.

Слідство також перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку. Дії та рішення інших посадовців також проаналізують.

Зеленський доручив СБУ спільно з іншими правоохоронними органами перевірити інші подібні підприємства, щоб не допустити повторення таких трагедій.

Президент зазначив, що в Україні визначені належні місця для зберігання зброї та боєприпасів, розташовані на безпечній відстані від житлової забудови.

Він також заявив, що відновлення пошкоджених об’єктів має відбуватися швидше не лише у Вишневому. Найближчим часом очікуються відповідні рішення на рівні уряду.

Окремо Зеленський повідомив про обговорення майбутнього Укроборонпрому. За його словами, внутрішній контроль за діяльністю підприємств і їхніх керівників має бути посилений.