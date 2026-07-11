        Кримінал

        Трьох учасників заворушень на Сихові відправили під варту без права застави

        Віктор Алєксєєв
        11 Липня 2026 14:37
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        Пошкоджений службовий автомобіль після інциденту на Сихові у Львові / Фото: Суспільне Львів
        Пошкоджений службовий автомобіль після інциденту на Сихові у Львові / Фото: Суспільне Львів

        У Львові обрали запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень, які сталися у Сихівському районі в ніч проти 9 липня. Усіх трьох взяли під варту без права внесення застави, повідомили в Офісі генерального прокурора.

        Йдеться про двох чоловіків віком 21 і 28 років. За даними слідства, вони організовували та підбурювали присутніх до протиправних дій.

        Також чоловіки особисто брали участь у пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП. Вони блокували рух автомобіля, стрибали по ньому, а згодом перекинули.

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        Ще один фігурант, 45-річний житель Львова, за даними слідства, провокував конфлікт із військовослужбовцем ТЦК, шарпав його та намагався зірвати військову форму, водночас словесно ображаючи.

        Сьогодні обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень у Сихівському районі Львова / Фото: прокуратура України

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