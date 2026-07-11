Білий дім підтримав оновлений пакет санкцій проти Росії

Четверо американських сенаторів досягли угоди з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо просування оновленого законопроєкту про санкції проти Росії. Про це йдеться у спільній заяві Річарда Блументаля, Ліндсі Грема, Джин Шахін і Роджера Вікера, пише Reuters.

Сенатори заявили, що найближчим часом представлять узгоджений текст законопроєкту.

“Оскільки Росія посилює вбивства цивільних, законодавча та виконавча гілки влади мають спільно створити інструменти, які дозволять змусити заплатити високу ціну тих, хто купує російську нафту і природний газ та фінансує військову машину Путіна”, — йдеться у заяві.

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У Білому домі поки не прокоментували досягнуту домовленість.

Ліндсі Грем, який у п’ятницю зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що адміністрація Трампа підтримала узгоджену версію документа.

“Ми досягли угоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом”, — сказав сенатор.

Законопроєкт передбачає санкції проти країн, які продовжують вести бізнес із Росією, зокрема купують її енергоресурси, через відмову Москви вести переговори про мирну угоду з Україною.

Зеленський подякував Грему за підтримку та наголосив на необхідності посилення тиску на Росію.

“Що сильніша Україна на полі бою, то більше шансів, що дипломатія зрештою спрацює. І зараз важливо, щоб наш далекобійний санкційний тиск на Росію був посилений новими санкційними кроками наших партнерів”, — заявив президент України.