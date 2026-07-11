Гол Меріно наприкінці матчу вивів Іспанію до півфіналу чемпіонату світу

Збірна Іспанії перемогла Бельгію з рахунком 2:1 та вийшла до півфіналу чемпіонату світу, де зустрінеться з Францією. Вирішальний гол наприкінці зустрічі забив Мікель Меріно, пише Reuters.

Іспанці активно розпочали матч і на 30-й хвилині відкрили рахунок. Після сейву Тібо Куртуа півзахисник Фабіан Руїс першим опинився на добиванні та пробив між ногами захисника Тімоті Кастаня.

Бельгія відігралася через 11 хвилин. Шарль Де Кетеларе вчасно відкрився та головою замкнув передачу Кастаня. Цей м’яч став першим, який збірна Іспанії пропустила на турнірі.

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Після перерви іспанці контролювали м’яч і продовжували тиснути на оборону суперника. Особливо активним був 19-річний Ламін Ямаль. Загалом Іспанія завдала 17 ударів, тоді як Бельгія — п’ять.

У другому таймі Куртуа відчув біль у м’язах ноги та був змушений залишити поле. Замість нього вийшов Сенне Ламменс.

На 88-й хвилині Ламменс не втримав м’яч після низового удару Пау Кубарсі. Меріно, який з’явився на полі двома хвилинами раніше, скористався помилкою воротаря та забив переможний гол.

Меріно також приніс Іспанії перемогу в матчі 1/8 фіналу проти Португалії, забивши єдиний м’яч наприкінці зустрічі. Він став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який двічі забив переможні голи у матчах плей-оф, виходячи на заміну.

Іспанія вперше з 2010 року дісталася півфіналу чемпіонату світу. Тоді команда стала переможцем турніру.

У півфіналі чинні чемпіони Європи зіграють із Францією. Матч відбудеться у вівторок у Далласі.

Бельгія підійшла до чвертьфіналу з кадровими проблемами. Перед стартом зустрічі через травму на розминці зі складу вибув капітан Юрі Тілеманс, а півзахисник Амаду Онана пропускав гру через розрив хрестоподібної зв’язки.

Матч на стадіоні в Лос-Анджелесі відвідали 70 492 глядачі. Серед них були Кортні Лав, Ноел Галлахер, Бред Пітт, Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем.