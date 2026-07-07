Роналду зіграв свій останній матч на чемпіонатах світу

Кріштіану Роналду завершив свій шостий і останній чемпіонат світу зі сльозами на очах після поразки Португалії від Іспанії в 1/8 фіналу, пише Reuters.

Португалія поступилася Іспанії з рахунком 0:1 в Арлінгтоні. Єдиний гол у матчі забив Мікель Меріно на 91-й хвилині, позбавивши португальців надії на продовження боротьби за трофей.

За день до гри 41-річний Роналду спокійно оголосив, що цей чемпіонат світу стане для нього останнім. Залишаючи пресконференцію під оплески журналістів, він заявив, що не шкодує про кар’єру, яка розсунула межі футбольного довголіття.

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Після матчу головний тренер Португалії Роберто Мартінес відзначив відданість Роналду футболу та назвав його іконою спорту.

“Ми завжди будемо вдячні за те, що він намагався зробити на цьому чемпіонаті світу, адже мрією було виграти Кубок світу, і він намагався зробити це з неймовірним прикладом лідерства як капітан”, — сказав Мартінес.

Він додав, що зараз не час дивитися далі за головне: йдеться про футбольну ікону, а “Кріштіану Роналду не так багато”.

За кар’єру на чемпіонатах світу Роналду провів 27 матчів і забив 11 голів. Його єдиний гол у плейоф мундіалів був забитий лише минулого тижня — він допоміг Португалії вибити Хорватію та ненадовго зберегти мрію, яка супроводжувала Роналду з дебюту на ЧС у 2006 році.

Саме перший чемпіонат світу став для нього найуспішнішим за командним результатом. У 21 рік Роналду був частиною збірної Португалії, яка дійшла до півфіналу, але поступилася Франції.

У чвертьфіналі того турніру він реалізував вирішальний пенальті в серії після матчу проти Англії. Цей момент досі пам’ятають у Португалії, і тоді здавалося, що попереду на Роналду чекають ще більші успіхи на чемпіонатах світу. Але Кубок світу так і залишився для нього недосяжним.

Протягом більшої частини міжнародної кар’єри Роналду ніс на собі вагу очікувань Португалії. Однак з появою нового покоління талантів питання про те, чи має він залишатися беззаперечним гравцем стартового складу, ставало дедалі помітнішим.

У матчі проти Іспанії ветеран провів на полі всі 90 хвилин і тричі пробивав по воротах, але не зміг створити вирішальний момент.

Після гри головний тренер Іспанії Луїс де ла Фуенте віддав належне одному з найвидатніших футболістів епохи. Саме проти Іспанії у 2018 році Роналду, ймовірно, провів свій найкращий матч на чемпіонатах світу, оформивши хет-трик у груповій грі, яка завершилася з рахунком 3:3. Тоді він забив ефектний штрафний на 88-й хвилині.

“Я великий його шанувальник — його цінностей, того, що він уособлює, того, як він ставиться до спорту. Думаю, він є прикладом для молоді”, — сказав де ла Фуенте.

Роналду протягом турніру здебільшого уникав питань про порівняння з Ліонелем Мессі. Але після завершення його історії на чемпіонатах світу цей контраст важко ігнорувати.

Їхнє суперництво визначило цілу епоху футболу, однак повною мірою так і не перейшло на сцену чемпіонатів світу. Мессі вивів Аргентину до фіналу у 2014 році, а у 2022-му здобув головний трофей. Натомість спроби Роналду з Португалією знову і знову завершувалися розчаруванням.

Водночас на цьому турнірі залишалася ймовірність їхньої зустрічі. Якби Португалія виграла свою групу, а не фінішувала позаду Колумбії, і якби обидві команди продовжили шлях у плейоф, Роналду та Мессі могли б зустрітися у чвертьфіналі.

“Це було б топ”, — казав Роналду про можливу дуель після того, як забив двічі у переможному матчі Португалії проти Узбекистану з рахунком 5:0.

Для футболіста, який підкорив майже всі можливі вершини у спорті, відчуття нереалізованої мрії супроводжуватиме його прощання з чемпіонатами світу.