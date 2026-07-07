Росія втратила ще 1200 військових

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 7 липня 2026 року загальні бойові втрати Росії у війні проти України орієнтовно склали близько 1 412 250 військових. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1200 окупантів.

Також армія РФ втратила 12 097 танків, зокрема 9 — за останню добу. Кількість знищених бойових броньованих машин сягнула 24 899 одиниць, ще 5 було знищено протягом доби.

Втрати російської артилерії зросли до 45 508 систем. За добу українські військові знищили ще 57 артилерійських систем противника. Крім того, Росія втратила 1917 РСЗВ та 1478 засобів ППО, з них 5 — за останню добу.

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За інформацією Генштабу, втрати росіян в авіації залишаються на рівні 436 літаків і 353 гелікоптерів.

Окремо в Генштабі повідомили про знищення 1848 наземних робототехнічних комплексів, зокрема 15 за добу. Кількість знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня сягнула 394 846 одиниць, за останню добу — ще 2129.

Також Росія втратила 4887 крилатих ракет, з них 37 — за добу. Втрати кораблів і катерів залишаються на рівні 33 одиниць, підводних човнів — 2.

Крім того, українські військові знищили 117 085 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн противника, з них 399 — за останню добу. Втрати спеціальної техніки РФ зросли до 4394 одиниць.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.