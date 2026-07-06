Костюк знялася з парного матчу після рекордного виходу до чвертьфіналу Вімблдону: стала відома причина

Українська тенісистка Марта Костюк після перемоги над американкою Ешлі Крюгер і виходу до чвертьфіналу Вімблдону відмовилася від матчу в парному розряді. Сьогодні Костюк мала зіграти в 1/8 фіналу пари разом із румункою Єленою-Габріелою Русе.

Про це пише Суспільне Спорт.

Марта Костюк перемогла американку Ешлі Крюгер в 1/8 фіналу одиночного розряду. Матч завершився у двох сетах.

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У першій партії Костюк здолала суперницю після ривка 4:1. У другому сеті українка поступалася 2:4, але перехопила ініціативу і виграла чотири заключні гейми поспіль.

Після гри Костюк розповіла, що однією з головних проблем для неї був прийом, адже Крюгер має сильну подачу, а на траві це особливо непросто. Також українка сказала, що мала фізичні проблеми, через які їй доводилося постійно балансувати між боротьбою за м’ячі та економією сил.

“Була така вічна боротьба з собою, щоб не витрачати забагато сил, десь не побігти, якщо це не потрібно, але це непросто”, — сказала Костюк.

За словами тенісистки, у другому сеті вона втратила різкість у рухах та рішеннях, через що програла свою подачу. Водночас Костюк наголосила, що рада завершити матч у двох сетах і швидко повернутися в гру.

Для Костюк це перший у кар’єрі вихід до чвертьфіналу Вімблдону. У попередні роки її найкращим результатом на турнірі був вихід до третього кола у 2023 та 2024 роках.

Українка вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу турніру Грендслем. До цього вона дійшла до півфіналу Ролан Гарросу-2026, що стало рекордом її кар’єри.

Коментуючи нове досягнення, Костюк сказала, що вже переживала подібні емоції, коли їй було 15 років.

“Я задоволена собою, навіть якби програла, тому в мене все добре”, — підсумувала тенісистка.

Дебютний чвертьфінал Костюк на Вімблдон відбудеться у середу, 8 липня, проти італійки Жасмін Паоліні. Початок — не раніше 15:00 за київським часом.