Через паливну кризу у Росії різко зріс попит на коней та велосипеди

У Росії через подорожчання бензину жителі сіл дедалі частіше купують коней замість позашляховиків. Завдяки цьому близько тисячі тварин таким чином за останній час уникли відправлення на бійню.

Про це пише Telegram-канал Mash.

За словами заводчиків, продажі коней зросли в рази. Лише за останній місяць у деяких продавців купили або забронювали по сім-вісім тварин, хоча раніше один кінь міг чекати покупця по два-три місяці.

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Причиною називають вартість утримання автомобілів у селах. Для частини населення тримати коня виявилося дешевше, ніж постійно заправляти позашляховики на кшталт УАЗа або “Ниви”.

Коней купують для поїздок бездоріжжям, у ліс, на сінокіс та для роботи по господарству. Робочий кінь у Росії зараз коштує 100–200 тисяч рублів залежно від віку, породи та підготовки.

Водночас утримання тварини також потребує витрат. Розчищення копит проводять приблизно раз на півтора місяця і коштує близько 3 тисяч рублів, підкови змінюють раз на два місяці за тисячу рублів. Також потрібні сіно, підгодівля та ветеринар.

Попри ці витрати, для багатьох сільських жителів кінь став вигіднішою альтернативою автомобіля.

Як повідомляє російське видання The Moscow Times, також на тлі дефіциту пального в Росії зріс попит на велосипеди. За даними CDEK.Shopping, у червні продажі велосипедів на платформі збільшилися на 131% порівняно з травнем. Виручка за цей період зросла на 263%. Понад половина замовлень припала на гірські велосипеди. Покупці дедалі частіше розглядають велосипед як альтернативу особистому автомобілю.

Минулого тижня спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін закликав приділити пріоритетну увагу розвитку трамвайного сполучення у великих містах. За його словами, один трисекційний трамвай може перевозити до 260 пасажирів і замінити близько 200 автомобілів. Голова комітету Держдуми з транспорту Євген Москвічев закликав автомобілістів “потерпіти” черги на автозаправках і заявив, що дефіциту пального немає, хоча черги на АЗС зберігаються.

Причиною дефіциту стали масовані удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах. За підрахунками аналітика Energy Intelligence Ліама Піча, з березня БпЛА щонайменше 50 разів атакували об’єкти нафтової промисловості. На початок червня простоювали близько 30% нафтопереробних потужностей. Унаслідок цього, за даними Reuters, виробництво бензину впало на 25% — до 85 тисяч тонн на добу, тоді як літнє споживання становить 110 тисяч тонн.