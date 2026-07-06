Ярославський НПЗ, Усть-Луга, Керч і “Гвардійське”: Україна підтвердила удари по об’єктах РФ

Сили оборони України в ніч проти 6 липня уразили низку об’єктів нафтової, енергетичної та військової інфраструктури РФ і тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили Генштаб ЗСУ, СБУ та командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

За даними Генштабу, українські підрозділи вчергове завдали удару по нафтопереробному заводу “Славнефть-ЯНОС” у Ярославлі. У районі цілі зафіксували вибухи та задимлення на території підприємства.

Ярославський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його проєктна потужність становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яку Росія використовує, зокрема, для забезпечення військової логістики.

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Крім того, за даними Генштабу, було уражено нафтопереробний завод “НОВАТЭК-Усть-Луга” в районі населеного пункту Слободка, а також пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади РФ у районі Луги Ленінградської області.

У тимчасово окупованому Криму Сили оборони уразили термінал перевалки світлих нафтопродуктів “ТЕС-Термінал-1” у Керчі. Це один із найбільших комплексів зі зберігання та перевалки бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів на півострові. За даними Генштабу, об’єкт використовували, зокрема, для потреб окупаційних військ на півдні України.

СБУ повідомила, що спільно з іншими складовими Сил оборони також уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію “Ярославль”, нафтоналивний термінал морського порту “Висоцьк” у Ленінградській області та НПЗ “Перший завод” у Калузькій області.

За даними спецслужби, у Висоцьку було виведено з ладу два нафтоналивні стендери та уражено три резервуари з нафтопродуктами. На підприємстві в Калузькій області після вибухів виникла пожежа.

Окрему операцію СБУ провела на території окупованого Криму. Там уражено три ангари з авіаційною технікою на аеродромі “Гвардійське”, зенітний ракетний комплекс “Панцирь-С2” поблизу Сімферополя, мобільну вогневу групу в Керчі, резервуар із нафтопродуктами та насосну станцію на нафтобазі “ТЕС-Термінал-1”.

“За завданням Президента ми робимо все, аби Росія щодня отримувала відплату за свої злочини. Поки ворог обстрілює українські мирні міста, його військова та паливна інфраструктура зазнаватиме відчутних втрат”, — заявив очільник СБУ Євгеній Хмара.

Командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді також повідомив про удар по ключовому об’єкту магістральної електромережі — підстанції 330 кВ “Сімферопольська” в окупованому Криму.

За його словами, в період 1-5 липня “Птахи СБС” уразили 37 енерговузлів у Криму та на південних окупованих територіях. У ніч проти 6 липня був завданий новий масований удар по енергетичному об’єкту в Сімферополі.

Бровді заявив, що окупаційна влада Криму визнала блекаут у містах і районах Південного берега Криму та в Сімферополі.

Також Генштаб повідомив про ураження залізничного шляхопроводу в районі Довжанська Луганської області. За даними військових, противник використовував його для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Крім того, у Луганській області уражено склад БпЛА російських військ у районі Червонопопівки та зосередження військової техніки поблизу Писарівки.

Ступінь завданих збитків уточнюється. У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ.