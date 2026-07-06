Росія вдарила по енергооб’єктах: у шести областях є знеструмлення

Після масованої комбінованої атаки РФ у ніч проти 6 липня частина споживачів у шести областях України тимчасово залишається без електропостачання. Про це повідомило Міністерство енергетики.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичних об’єктів знеструмлення є у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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Окремо в міністерстві повідомили, що через негоду без електропостачання залишаються 58 населених пунктів на Сумщині. Там ремонтні бригади також працюють над відновленням мереж.

Водночас застосування обмежень електроенергії сьогодні не прогнозується. У Міненерго закликали стежити за можливими змінами на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

Також українців просять перенести активне енергоспоживання на денний час — з 10:00 до 16:00.