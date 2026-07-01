1 липня світло вимикатимуть по всій Україні: коли діятимуть обмеження

Сьогодні, 1 липня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомило Укренерго.

Йдеться про графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів. За даними компанії, обмеження діятимуть обсягом до однієї черги.

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В Укренерго пояснили, що причина — складна ситуація в енергосистемі та високий рівень споживання електроенергії, зумовлений спекою.

Станом на 09:30 1 липня споживання трималося на тому ж рівні, що й у цей час попереднього дня. Добовий максимум 30 червня також був зафіксований увечері й залишався на рівні максимуму попереднього дня.

Українців просять перенести користування потужними електроприладами на денний період — з 10:00 до 16:00.

Графіки можливих відключень за конкретними адресами радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго свого регіону.

Промисловим споживачам і бізнесу в Укренерго нагадали про можливість здійснювати направлений імпорт електроенергії обсягом понад 60% від власного споживання. Це дозволяє уникнути застосування погодинних відключень і допомагає енергосистемі.

В Укренерго також повідомили, що Росія продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Станом на ранок через ворожі удари є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Кіровоградській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики намагаються якнайшвидше заживити всіх абонентів.

Крім того, через складні погодні умови на ранок залишалися знеструмленими понад 80 населених пунктів у Київській, Чернігівській і Житомирській областях. Ремонтні бригади обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям варто стежити за повідомленнями на сайтах і офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу.