З’явилися нові подробиці смерті військового у ТЦК на Львівщині

Військовослужбовцем, якого вранці 1 серпня знайшли мертвим у приміщенні територіального центру комплектування в Мостиськах Львівської області, був 48-річний Андрій Чиж. Він проходив службу у взводі охорони ТЦК.

Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомив журналіст Віталій Глагола.

За інформацією джерел Глаголи, близько 7:00 військовослужбовця знайшли повішеним у службовому кабінеті першого відділу Яворівського районного ТЦК та СП. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили його мобільний телефон та інші речові докази. Передсмертної записки не виявили.

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Тіло направили на судово-медичну експертизу. Попередньо правоохоронці розглядають версію самогубства, однак остаточні висновки зроблять після завершення слідчих дій та отримання результатів експертизи.

Попередньо слідчі розглядають версію самогубства. Остаточні висновки мають зробити після завершення експертизи та всіх необхідних слідчих дій. Офіційно ім’я померлого наразі не оприлюднювали.

Раніше Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що військовослужбовця без ознак життя виявили близько 7:30 у службовому приміщенні підрозділу в Мостиськах.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини смерті. Попередня кваліфікація події — самогубство. Керівництво Львівського обласного ТЦК та СП також призначило спеціальне розслідування.