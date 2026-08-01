Пліснява, антисанітарія та гнилі продукти: омбудсман виявив порушення в “Артеку Закарпаття”

Представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявили численні порушення під час моніторингового візиту до дитячого табору «Артек Закарпаття». Серед них — антисанітарія, зіпсовані продукти, переповнені кімнати та неналежне укриття.

Про результати перевірки повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

По 12 дітей у кімнаті та непридатне укриття: Лубінець перевірив табір на Закарпатті / Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Моніторинг організували після появи в соціальних мережах інформації про можливі порушення прав дітей. На момент візиту в таборі перебували 287 дітей із десяти областей України — переважно з прифронтових і найбільш постраждалих від російської агресії регіонів. Їхній відпочинок фінансувався з державного бюджету.

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За словами Лубінця, у харчоблоці зафіксували антисанітарію, мух і порушення правил зберігання продуктів. Гнилі овочі та фрукти лежали разом зі свіжими, а дієтичного меню для дітей, які його потребують, не було.

У кімнатах розміщували по 12 дітей. Перевірка також виявила зношені меблі та постіль, нестачу місць для особистих речей, плісняву і грибок. Душових кабін бракувало, воду подавали лише у визначені години, а належної приватності не забезпечили.

Особливе занепокоєння омбудсмана викликало укриття — сире, уражене пліснявою, без достатньої кількості місць для сидіння та необхідного обладнання. Діти розповіли, що під час повітряних тривог переважно залишалися у корпусі, дотримуючись «правила двох стін».

На території закладу також немає суцільної огорожі, належного освітлення та відеоспостереження. Частина майданчиків перебуває в аварійному стані, а басейн не працює.

Лубінець направив листи голові Закарпатської ОВА та керівнику обласного управління Національної соціальної сервісної служби. Він вимагає з’ясувати, хто дозволив табору розпочати роботу в таких умовах, встановити відповідальних посадовців і невідкладно усунути порушення.

За результатами моніторингу Офіс омбудсмана готує звіт із рекомендаціями та відповідне подання. Виявленим фактам мають надати правову оцінку.