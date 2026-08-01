Російський FPV-дрон влучив у маршрутку на Дніпропетровщині: семеро постраждалих

Нічні удари по Росії та ТОТ: у Криму спалахнули військові об’єкти, в Уфі — НПЗ

Ураження в Чорному й Азовському морях та атака на НПЗ: Зеленський розкрив деталі

Рятувальники та поліцейські евакуювали людей із небезпечної зони й доправили їх до медичного закладу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський .