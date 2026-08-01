Російський FPV-дрон влучив у маршрутку на Дніпропетровщині: семеро постраждалих

Російські війська атакували FPV-дроном рейсовий мікроавтобус із пасажирами у Дніпропетровській області. Унаслідок удару постраждали семеро людей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.
Серед травмованих — 16-річний хлопець. За попередньою інформацією, двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
Рятувальники та поліцейські евакуювали людей із небезпечної зони й доправили їх до медичного закладу.
Вигівський назвав атаку прицільним ударом по цивільних. Правоохоронці встановлюють усі обставини російської атаки.