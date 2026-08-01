        Події

        Російський FPV-дрон влучив у маршрутку на Дніпропетровщині: семеро постраждалих

        Сергій Бордовський
        1 Серпня 2026 17:05
        читать на русском →

        Російські війська атакували FPV-дроном рейсовий мікроавтобус із пасажирами у Дніпропетровській області. Унаслідок удару постраждали семеро людей.

        Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

        Росіяни прицільно атакували пасажирський мікроавтобус на Дніпропетровщині / Фото: ДСНС

        Серед травмованих — 16-річний хлопець. За попередньою інформацією, двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

        Реклама
        Реклама

        Рятувальники та поліцейські евакуювали людей із небезпечної зони й доправили їх до медичного закладу.

        Вигівський назвав атаку прицільним ударом по цивільних. Правоохоронці встановлюють усі обставини російської атаки.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov