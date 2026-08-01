Близько 50 тисяч мігрантів за два дні: Іспанія посилила кордон із Марокко

Іспанія посилила охорону кордону з Марокко після безпрецедентного напливу мігрантів до Сеути — іспанського анклаву на півночі Африки. Від четверга туди суходолом і морем потрапили близько 50 тисяч людей.

Як повідомляє Reuters, у ніч проти 1 серпня масові переходи кордону практично припинилися. Іспанські військові та поліція продовжують патрулювати прикордонні райони.

Влада Іспанії стверджує, що понад 48 тисяч мігрантів протягом 48 годин повернулися до Марокко. Прем’єр-міністр Педро Санчес назвав масове перетинання кордону порушенням територіального суверенітету країни та заявив про прискорення повернення мігрантів за співпраці з марокканською стороною.

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Під час спроб потрапити до Сеути загинули щонайменше 67 людей. Іспанська влада пов’язує наплив з економічними труднощами в країнах походження мігрантів, а також із чутками в соціальних мережах.

За словами міністра внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласки, мережі контрабандистів поширювали оманливе трактування нещодавнього рішення Верховного суду Іспанії. У соцмережах стверджували, що мігрантів, затриманих у морі, нібито більше не можна повертати до Марокко.

Після кризи Іспанія почала встановлювати біля прикордонного хвилеріза Тарахаль плавучий бар’єр завдовжки 500 метрів. Посилена присутність поліції та військових зберігатиметься, хоча ситуацію на кордоні вже вдалося стабілізувати.

Криза спричинила суперечки в Євросоюзі. Двадцять дві країни ЄС закликали терміново скликати зустріч міністрів внутрішніх справ та розглянути додаткову допомогу Іспанії з боку прикордонної агенції Frontex. Італія тимчасово призупинила дію шенгенських домовленостей з Іспанією на один місяць.

Мадрид наголошує, що мігранти, які незаконно потрапили до Сеути, не можуть вільно виїхати на материкову частину Іспанії чи до інших країн Шенгенської зони: пасажири морського та авіаційного транспорту проходять додатковий паспортний контроль.

Масштаб нинішнього напливу різко контрастує з попередньою статистикою. За даними МВС Іспанії, від початку року до 15 липня до країни нелегально прибули загалом 14 479 людей.