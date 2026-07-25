Лісові пожежі у Франції та Іспанії змусили евакуювати сотні тисяч людей

Масштабні лісові пожежі на південному заході Франції просуваються вглиб країни у напрямку Бордо, а в Іспанії сильний вітер ускладнює боротьбу з вогнем поблизу Мадрида. У двох країнах евакуювали сотні тисяч людей, а французька влада закрила аеропорт Бордо.

Про це повідомляє Reuters.

Пожежі, які почалися на узбережжі південного заходу Франції, у суботу рушили вглиб країни та наблизилися до передмість Бордо.

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За даними влади, з регіонів Жиронда та Ланди евакуювали близько 197 тисяч людей. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що вогонь перебуває приблизно за 30 кілометрів від Бордо.

Через загрозу пожеж закрили аеропорт Бордо. До гасіння залучили французькі збройні сили, оскільки пожежні підрозділи не справляються з масштабами стихії.

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив, що пожежі досягли небаченого раніше рівня. Влада попередила, що боротьба з вогнем буде тривалою та складною.

У сусідній Іспанії через три великі пожежі вперше оголосили національну надзвичайну ситуацію. Дві з них об’єдналися на захід від Мадрида, а третя пожежа в провінції Авіла загрожує з’єднатися з ними.

В Іспанії евакуювали або закликали залишатися вдома понад 63 тисячі людей.

Пожежі охопили південний захід Європи / Фото: Reuters, AFP

До боротьби з пожежами направили літаки з Нідерландів і Португалії. Також очікується прибуття ще чотирьох літаків із системами скидання води — двох з Італії та двох із Греції.

Сильний вітер сприяє поширенню вогню в обох країнах. У районі Бордо додаткову небезпеку створюють соснові ліси, які легко займаються.

У Мадриді через задимлення влада закликала людей уникати фізичної активності та перебування на вулиці. У разі появи диму або попелу мешканцям радять користуватися масками.