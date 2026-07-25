YouTube заблокував в Україні канали Баскова, Стаса Михайлова, Ані Лорак та інших артистів

YouTube заблокував на території України канали сімох російських та проросійських артистів, які перебувають під санкціями РНБО.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, вони підтримують агресію РФ, виправдовують війну та поширюють кремлівські наративи.

На території України заблокували YouTube-канали співака Миколи Баскова, співачки Лоліти Мілявської, співака Стаса Михайлова, співачки й телеведучої Ольги Бузової, співачок Ані Лорак та Анни Сєдокової, а також співака Олександра Розенбаума.

Реклама

Реклама

У Центрі зазначили, що всі ці артисти беруть активну участь у пропагандистських заходах Кремля, виправдовують війну та використовують свої медійні платформи для поширення російських наративів.

Проти них запроваджені санкції Ради національної безпеки і оборони України за підтримку збройної агресії Росії.

У 2022 році до санкційного списку РНБО також потрапили співачки з українським громадянством Анна Сєдокова, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій та Ані Лорак.

Загалом у санкційному переліку перебувають понад 3600 фізичних і юридичних осіб. Запроваджені обмеження передбачають конфіскацію їхніх активів в Україні.