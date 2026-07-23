ЄС узгодив 21-й пакет санкцій проти Росії

Комітет постійних представників урядових делегацій держав-членів при Європейському Союзі завершив узгодження 21-го пакета санкцій проти Росії за її неспровоковану агресію проти України. Нові обмеження стосуватимуться російського фінансового сектору, криптовалют, «тіньового флоту» та військової промисловості.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на посадовця ЄС.

За словами дипломатичного джерела, переговори щодо пакета були складними, однак державам-членам вдалося зберегти єдність, як і під час затвердження попередніх 20 пакетів санкцій.

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Країни ЄС погодилися зберегти чинний рівень граничної ціни на російську нафту ще на 12 місяців. Цей захід має позбавити Росію значних нафтових доходів на тлі мінливості цін на енергетичних ринках.

21-й пакет містить найбільшу кількість окремих санкційних списків серед усіх пакетів за останні чотири роки. До нього увійшли широкі обмеження та заборони на транзакції, спрямовані проти російського фінансового сектору, а також нові заходи щодо криптовалют.

Крім того, країни ЄС узгодили додатковий список суден так званого «тіньового флоту» Росії.

Пакет також передбачає заходи для обмеження видачі віз колишнім російським учасникам війни проти України та нові торговельні обмеження, які мають ще більше обмежити можливості російської військової промисловості.

Щодо постачання російського зрідженого газу ЄС передбачив виняток для контрактів, укладених до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Старі контракти дозволять виконувати й надалі, однак нарощувати обсяги таких перевезень буде заборонено. Рада Євросоюзу щороку переглядатиме застосування цього винятку.