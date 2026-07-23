РФ кидає у штурми артилеристів і пілотів на Слов’янсько-Краматорському напрямку

Російські війська продовжують нарощувати тиск на Слов’янсько-Краматорському напрямку та перекидають туди резерви. До штурмових дій командування РФ залучає навіть артилеристів і пілотів, однак українські військові утримують позиції та завдають противнику втрат.

Про це в етері «Суспільне Студія» розповів командир батальйону безпілотних систем «Сапсани» 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач.

За його словами, російські війська не змінили тактику та продовжують намагатися просочуватися малими групами, поступово просуваючись уперед. Сили оборони завдають втрат особовому складу й техніці противника, а також атакують його логістику.

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Трач зазначив, що останніми тижнями російське командування почало залучати до штурмів військовослужбовців різних спеціальностей.

«Ворог щоденно перекидає звідусіль резерви, намагається нарощувати темпи свого просування. Вони знімають з бойових позицій артилеристів і навіть пілотів та залучають їх до штурмової піхоти для того, щоб продовжувати свій повзучий наступ. Але поки що їм цього не вдається», — сказав військовий.

Українські підрозділи атакують російських військових не лише на передньому краї, а й у тилу. За словами Трача, виявлені цілі знищують ще під час висування з районів зосередження, зокрема поблизу Соледара та інших населених пунктів на окупованій території.

На напрямку також застосовують нові ударні безпілотники Hornet — «Шершень». Після інтеграції зі Starlink дрони можуть діяти на великій відстані.

За словами командира, Hornet дозволяють уражати військові цілі на відстані понад 100 кілометрів у тилу російських військ. Українські оператори атакують техніку противника в районах Алчевська, Дебальцевого, Попасної та інших окупованих міст.

«Завдаємо ураження виключно по військовій автомобільній техніці ворога. Знищуємо колони, спеціалізовані установки РЕБ, вантажівки, бронетехніку. Особливість у тому, що дрон доволі легкий, маневрений, дуже швидко летить і здатний долати значні відстані», — розповів Трач.

Він наголосив, що українські військові продовжують утримувати лінію бойового зіткнення та завдавати російській армії втрат як на передовій, так і в тилових районах.