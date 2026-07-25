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        У Харкові після зіткнення перекинулася швидка: постраждали водій і парамедикиня

        Віктор Алєксєєв
        25 Липня 2026 14:29
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        У Харкові на проспекті Героїв Харкова зіткнулися Mitsubishi та автомобіль швидкої допомоги Ford Transit. Унаслідок аварії швидка перекинулася на бік, постраждали водій і жінка-парамедик.

        Про це повідомили у поліції Харківської області.

        Аварія сталася 25 липня близько 09:00 на проспекті Героїв Харкова.

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        За попередніми даними, водій Mitsubishi не надав перевагу в русі автомобілю швидкої допомоги Ford Transit, який їхав із увімкненими проблисковими спецсигналами.

        Після зіткнення автомобіль швидкої перекинувся на бік.

        Внаслідок ДТП постраждали 48-річний водій карети швидкої та 22-річна жінка-парамедик.

        У Харкові перекинулася швидка після зіткнення з Mitsubishi / Фото: поліція Харківської області

        Інформацію про подію внесли до Єдиного обліку. Правоохоронці вирішують питання щодо кваліфікації аварії за Кримінальним кодексом України.


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