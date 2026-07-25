Румунський F-16 збив безпілотник у районі дельти Дунаю

Уранці 25 липня румунський винищувач F-16 збив безпілотник у повітряному просторі країни. Дрон перехопили поблизу населеного пункту Сфинту-Георге в дельті Дунаю.
Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан у соцмережі X.
За його словами, інцидент стався в суботу близько 8:30. Безпілотник виявили в румунському повітряному просторі поблизу Сфинту-Георге.
În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Delta). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 25, 2026
Дрон перехопив і збив румунський пілот, який керував винищувачем F-16.
Тип безпілотника та інші обставини інциденту наразі не розкривають.
Румунська влада продовжує стежити за повітряним простором країни.