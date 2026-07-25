        Події

        Румунський F-16 збив безпілотник у районі дельти Дунаю

        Віктор Алєксєєв
        25 Липня 2026 10:45
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        Ілюстративне фото / Фото: Shutterstock
        Ілюстративне фото / Фото: Shutterstock

        Уранці 25 липня румунський винищувач F-16 збив безпілотник у повітряному просторі країни. Дрон перехопили поблизу населеного пункту Сфинту-Георге в дельті Дунаю.

        Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан у соцмережі X.

        За його словами, інцидент стався в суботу близько 8:30. Безпілотник виявили в румунському повітряному просторі поблизу Сфинту-Георге.

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        Дрон перехопив і збив румунський пілот, який керував винищувачем F-16.

        Тип безпілотника та інші обставини інциденту наразі не розкривають.

        Румунська влада продовжує стежити за повітряним простором країни.


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