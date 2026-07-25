Румунський F-16 збив безпілотник у районі дельти Дунаю

Чотири АЗС пошкоджені після нічної атаки на Полтавський район

Тип безпілотника та інші обставини інциденту наразі не розкривають.

За його словами, інцидент стався в суботу близько 8:30. Безпілотник виявили в румунському повітряному просторі поблизу Сфинту-Георге.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан у соцмережі X.