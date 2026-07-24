Після спеки — прохолода й грози: прогноз на 25 липня

У суботу, 25 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, а вдень у частині регіонів пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря знизиться.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Уночі опадів не прогнозують. Вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер буде переважно північно-західним зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

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Температура вночі становитиме від +10 до +15 °C. На південному сході країни та узбережжі морів повітря прогріється до +19 °C. Удень у більшості регіонів прогнозують від +21 до +26 °C. Найпрохолодніше буде в Карпатах: уночі від +5 до +10 °C, вдень від +13 до +18 °C.

На Київщині та в Києві також очікується мінлива хмарність. Уночі буде без опадів, а вдень по області місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Температура в області вночі становитиме +10…+15 °C, вдень +21…+26 °C. У Києві вночі очікується +13…+15 °C, вдень близько +25 °C.