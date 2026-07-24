        Кримінал

        В Ужгороді затримали стрільця, який спричинив пожежу та ховався у лісі

        Галина Шподарева
        24 Липня 2026 20:45
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        У затриманого в Ужгороді стрільця вилучили бойовий пістолет / Фото: Нацполіція
        У затриманого в Ужгороді стрільця вилучили бойовий пістолет / Фото: Нацполіція

        24 липня в Ужгороді поліція затримала озброєного чоловіка, пошуки якого тривали на території Шахтинського лісу. У затриманого вилучили бойовий пістолет.

        Про це повідомили в Нацполіції.

        Сьогодні близько 18:30 на вулиці Олега Куцина до поліцейських звернулися діти, які розповіли, що чули постріли з боку Шахтинського лісу та бачили там підозрілого чоловіка.

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        Правоохоронці прибули на місце й під час обстеження території також почули постріли.

        За попередньою інформацією, одна з куль могла влучити в закинуту будівлю. Після цього виникла пожежа, яка поширилася на ліс.

        До пошуків чоловіка залучали додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

        У затриманого вилучили бойовий пістолет. Спецоперацію завершено, на місці працюють слідчі.

        Затримання стрільця в Ужгороді / Фото: Нацполіція

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