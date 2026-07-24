В Ужгороді затримали стрільця, який спричинив пожежу та ховався у лісі

24 липня в Ужгороді поліція затримала озброєного чоловіка, пошуки якого тривали на території Шахтинського лісу. У затриманого вилучили бойовий пістолет.
Про це повідомили в Нацполіції.
Сьогодні близько 18:30 на вулиці Олега Куцина до поліцейських звернулися діти, які розповіли, що чули постріли з боку Шахтинського лісу та бачили там підозрілого чоловіка.
Правоохоронці прибули на місце й під час обстеження території також почули постріли.
За попередньою інформацією, одна з куль могла влучити в закинуту будівлю. Після цього виникла пожежа, яка поширилася на ліс.
До пошуків чоловіка залучали додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.
У затриманого вилучили бойовий пістолет. Спецоперацію завершено, на місці працюють слідчі.