В Ужгороді затримали стрільця, який спричинив пожежу та ховався у лісі

24 липня в Ужгороді поліція затримала озброєного чоловіка, пошуки якого тривали на території Шахтинського лісу. У затриманого вилучили бойовий пістолет.

Про це повідомили в Нацполіції.

Сьогодні близько 18:30 на вулиці Олега Куцина до поліцейських звернулися діти, які розповіли, що чули постріли з боку Шахтинського лісу та бачили там підозрілого чоловіка.

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Правоохоронці прибули на місце й під час обстеження території також почули постріли.

За попередньою інформацією, одна з куль могла влучити в закинуту будівлю. Після цього виникла пожежа, яка поширилася на ліс.

До пошуків чоловіка залучали додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

У затриманого вилучили бойовий пістолет. Спецоперацію завершено, на місці працюють слідчі.