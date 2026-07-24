МАГАТЕ заявило про втрату водопостачання в Енергодарі та на ЗАЕС через обстріли

Обстріли в Енергодарі призвели до припинення водопостачання в місті й на майданчику Запорізької АЕС. Водночас воду для охолодження реакторів та інших критичних функцій продовжують подавати з підземних свердловин.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Припинення водопостачання в Енергодарі та на території Запорізької атомної електростанції пов’язано з пошкодженнями місцевої електричної інфраструктури.

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Водночас вода, необхідна для охолодження реакторів та забезпечення інших важливих функцій ядерної безпеки, продовжує надходити з підземних свердловин.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що стабільний доступ до базових послуг і ресурсів важливий для персоналу станції та безперервності його роботи.

“Надійний доступ до базових послуг і постачання важливий для добробуту персоналу та безперервності їхньої життєво необхідної роботи”, — зазначив Гроссі.

Команда МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, також відчула погіршення умов. З 18 липня її представники мають лише обмежений доступ до водопровідної води.

Крім того, протягом минулого тижня спостерігачам агентства знову не дозволили відвідати зовнішній центр аварійного реагування через “безпекові побоювання”. МАГАТЕ продовжує вимагати доступу, щоб оцінити зміни після останнього візиту до центру в грудні минулого року.