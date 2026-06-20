20-й блекаут через російські атаки: ЗАЕС знову втратила зовнішнє електропостачання

Запорізька АЕС удвадцяте від початку повномасштабного російського вторгнення залишилася без зовнішнього електропостачання. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За даними відомства, через військові дії Росії станція втратила живлення від лінії електропередачі “Феросплавна-1” напругою 330 кВ.

Після інциденту на ЗАЕС автоматично запустилися аварійні дизель-генератори. Вони мають забезпечити резервне електропостачання для охолодження активної зони реактора та підтримання інших критично важливих функцій ядерної безпеки.

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У Міненерго наголосили, що військові дії Росії в Україні, зокрема навколо Запорізької АЕС, створюють загрозу для глобальної ядерної безпеки.

У міністерстві заявили, що єдиним способом уникнути катастрофи на найбільшій у Європі атомній електростанції є повна демілітаризація ЗАЕС і передача її під повний контроль ліцензованого українського оператора.