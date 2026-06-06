На Запорізькій АЕС відновили електропостачання після однієї з найдовших аварій за час війни

Електропостачання Запорізької атомної електростанції ззовні було відновлено вранці 7 червня після 15-годинного відключення. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Під час аварії станція була змушена покладатися на аварійні дизельні генератори для забезпечення електроенергією систем охолодження шести зупинених реакторів.

У МАГАТЕ зазначили, що це вже 18-та втрата зовнішнього електропостачання Запорізькою АЕС від початку повномасштабної війни та одна з найдовших за цей період.

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Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що інцидент вкотре продемонстрував надзвичайну вразливість електромережі та необхідність проведення запланованого ремонту ліній електропередачі під захистом режиму припинення вогню, досягнення якого сприяло МАГАТЕ.