ЗАЕС залишилася на одній лінії живлення: МАГАТЕ домоглося перемир’я, щоб запобігти ядерній аварії

На Запорізькій атомній електростанції почало діяти локальне перемир’я, погоджене за посередництва МАГАТЕ. Воно має дозволити провести ремонт пошкодженої війною високовольтної лінії електропередач та знизити ризик ядерної аварії.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Перемир’я має забезпечити проведення критично важливих ремонтних робіт на лінії електропередачі “Дніпровська” напругою 750 кВ, пошкодженій внаслідок бойових дій.

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За інформацією агентства, після масштабного розмінування території фахівці з обох сторін найближчими днями мають розпочати відновлення пошкодженої інфраструктури. Роботи відбуватимуться під наглядом експертів МАГАТЕ.

Лінія “Дніпровська” була відключена понад два місяці тому. Через це найбільша атомна електростанція Європи повністю залежить від однієї резервної лінії електропередачі напругою 330 кВ, яка забезпечує електроенергією системи охолодження шести зупинених енергоблоків.

Упродовж останніх тижнів Запорізька АЕС кілька разів втрачала живлення і по цій лінії, що змушувало станцію запускати аварійні дизельні генератори.

У МАГАТЕ зазначили, що це вже шосте тимчасове припинення вогню, якого генеральний директор агентства Рафаель Гроссі домігся між Росією та Україною з кінця минулого року для забезпечення ядерної безпеки та стабільного зовнішнього електропостачання станції.

“МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти захистити людей та довкілля від ризику ядерної аварії, яка абсолютно нікому не принесе користі та лише посилить руйнування та страждання воєнного часу”, – зазначив глава Агентства.

Цього разу проведення ремонту ускладнюється тим, що пошкодження розташовані на високовольтних опорах поблизу лінії зіткнення через річку Дніпро.