У Румунії затоплять чотири баржі, щоб урятувати АЕС “Чернавода” від зупинки

У Румунії планують контрольовано затопити в Дунаї чотири навантажені камінням баржі, щоб спрямувати більше води до атомної електростанції «Чернавода». Операцію, заплановану на середу, через сильну течію перенесли на четвер.

Про це повідомляє Digi24.

Баржі мають затопити для збільшення потоку води з рукава Бала до Старого Дунаю, яким забезпечується водопостачання атомної електростанції.

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За словами представників румунської влади, останню з чотирьох барж уже завантажували камінням. Дві баржі наповнили матеріалом на місці підриву скелі Пиржоая, ще дві доставили з Галаца.

Перед початком операції фахівці зібралися на окрему нараду через надзвичайно сильну та небезпечну течію в районі проведення робіт. Усі підготовчі заходи тимчасово зупинили, щоб не наражати працівників на небезпеку.

Представниця Національної адміністрації «Води Румунії» Ана Марія Аджіу назвала операцію «перегонами з часом» та наголосила, що її проведення є важливим, але водночас надзвичайно складним.

«У цьому районі течії надзвичайно сильні, тому дуже важливо провести втручання безпечно, зокрема для людей, які виконують цю операцію», — сказала вона.

Рівень Дунаю вдалося підняти на два сантиметри

Раніше румунські військові вдруге підірвали скелю Пиржоая, щоб перенаправити частину води до Старого Дунаю та забезпечити роботу АЕС.

Після цього рівень води поблизу Чернавода спочатку стабілізувався, а потім зріс на два сантиметри.

До операції рівень Дунаю щодня знижувався приблизно на два сантиметри. За прогнозами гідрологів, до 9 серпня він міг упасти ще на 15 сантиметрів.

Метою всіх робіт є підвищення рівня води біля атомної станції на 10–12 сантиметрів.

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце заявив, що підвищення рівня на два сантиметри фактично дало станції ще два додаткові дні роботи.

За його словами, без проведених заходів АЕС у найкращому разі вже в четвер могла розпочати процедуру зупинки.

Один енергоблок уже зупинений

Перший енергоблок АЕС «Чернавода» цього тижня вже зупинили. Через це внутрішнє виробництво електроенергії в Румунії скоротилося на 10% на тлі підвищеного споживання через спеку.

Подальше падіння рівня води в Дунаї створює загрозу зупинки другого енергоблока, що може суттєво вплинути на енергетичну систему країни.

У румунському Міноборони наголосили, що один додатковий день роботи атомної станції приблизно утричі вигідніший за витрати на проведення операції з підриву скелі та затоплення барж.