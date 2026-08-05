Коли ви тримаєте в руках Немирів Оригінал, ви тримаєте частинку історії. Це не просто горілка – це напій бренду, історія якого розпочинається ще з 1872 року. Саме тоді в містечку Немирів на Вінниччині відкрили найбільшу винокурню Поділля.

Nemiroff не зраджує власним традиціям: суворі стандарти якості, вірність оригінальним рецептам, постійне вдосконалення і пошук нових смакових горизонтів. Саме ці чотири кити тримають бренд. Сьогодні горілка Немирів відома на 5 континентах. А починалось все з цього напою – з класичної горілки Оригінал.

Секрет складу: мед, кмин та артезіанська вода

Унікальність напою формується завдяки виваженому поєднанню натуральних компонентів. Виробник не використовує штучних ароматизаторів чи підсолоджувачів. Основа продукту – відбірний зерновий спирт класу «Люкс». Його доповнюють ароматний спирт кмину та натуральний мед. Саме ці інгредієнти створюють впізнаваний характер напою.

Роль води у формуванні смаку

Вода видобувається з власних артезіанських джерел заводу. Вона вирізняється природною м’якістю та мінеральним балансом. Перед тим як потрапити у виробничий цикл, рідина проходить декілька етапів підготовки та знесолення. Це важливий етап, адже якість води безпосередньо впливає на кінцевий результат.

Дев’ять етапів фільтрації

Окрема увага приділяється очищенню. Немірофф застосовує дев’ятиступеневу систему фільтрації. Процес охоплює підготовку води та фінальне очищення вже готової водо-спиртової суміші. Завдяки такій технології з напою видаляються сторонні домішки, що впливають на смак. При цьому виробництво зосереджено на збереженні природної енергії сировини.

Смаковий профіль та культура подачі

Напій має стриманий аромат з ледь помітними пряними нотами. На смак відчувається гармонійне поєднання терпкості кмину та м’якої солодкості натурального меду. Фініш повнотілий, із приємним зігріваючим ефектом. Такий баланс робить продукт впізнаваним серед сотень інших позицій на ринку.

Щоб розкрити весь потенціал напою, важливо дотримуватись правильного ритуалу подачі. Nemiroff офіційний сайт радить охолоджувати пляшку до температури 6-8 °C. Саме за таких умов Nemiroff горілка стає м’якою, набуває ідеальної шовковистості. Класична порція – 30-50 мл, що дозволяє відчути напій одним ковтком.

Ідеальні гастрономічні пари

Класичний напій вимагає відповідного столу. Його стриманий характер чудово доповнює ситні страви та яскраві закуски. Ось найвдаліші поєднання, які радять експерти бренду:

М’ясні закуски – буженина, холодець, запечена яловичина.

Мариновані овочі – огірки, помідори, перець.

Гарячі страви – деруни, вареники, печеня.

Традиційні українські страви – сало з часником, борщ із пампушками.

Сирна тарілка – бринза, сулугуні, копчені сири.​​​​

Якщо вам потрібні точні технічні характеристики, асортимент та історія бренду – переходьте на https://nemiroff.vodka/ та дізнавайтеся більше про Неміроф.