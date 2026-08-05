Bild: В аеропорту Німеччини біля українського вантажного літака “Антонов” знайшли дрон із детонатором

У ніч проти 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле біля українського вантажного літака “Антонов” виявили дрон із пакунком, у якому був детонатор. Слідчі класифікували знахідку як можливий вибуховий пристрій і не виключають диверсію.

Про це пише Bild.

Дрон виявили на землі незадовго до опівночі. За даними видання, до нього була прикріплена невідома речовина з детонатором.

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Апарат лежав безпосередньо біля українського вантажного літака “Антонов”. Федеральна поліція направила на місце саперів і планувала контрольовано підірвати підозрілий об’єкт.

Для знешкодження використовували дистанційно керованого робота. Чи відбувся контрольований підрив, невідомо. Вантажна зона аеропорту відокремлена від перону, де обслуговують пасажирські літаки.

Після оголошення тривоги польоти негайно зупинили, а повітряний рух перенаправили. Один вантажний літак був змушений піти на друге коло.

За інформацією Bild, невдовзі приблизно за шість кілометрів від аеропорту на висоті 400 метрів інший вантажний літак зіткнувся з невідомим об’єктом. Він приземлився в Ганновері, де в передній частині виявили незначні пошкодження.

Поліція Нижньої Саксонії класифікувала інцидент як злочин проти державної безпеки. Можливу диверсію не виключають. Знайти оператора дрона наразі не вдалося.

Роботу аеропорту призупинили до 01:55. Південну злітно-посадкову смугу закрили, і до ранку її не відкрили через слідчі дії. Водночас сам аеропорт не був закритий, а повітряний рух уранці відбувався безперешкодно.