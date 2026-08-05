Reuters: США не припинили переговори про виробництво ракет Patriot для України попри сумніви Трампа

США продовжують переговори про надання Україні дозволу виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot, попри публічні сумніви Дональда Трампа. Серед варіантів розглядають виготовлення компонентів в Україні з остаточним складанням ракет у Німеччині.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Київ прагне отримати більше ракет PAC-3 — найновіших перехоплювачів Patriot і одного з небагатьох видів озброєння, здатних збивати балістичні ракети.

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Президент України Володимир Зеленський 1 серпня заявив, що в країни закінчилися перехоплювачі Patriot. Із 27 балістичних ракет, випущених Росією у ніч на суботу, вдалося збити лише одну.

Під час зустрічі із Зеленським у Туреччині у липні Трамп заявив, що США нададуть Україні ліцензію на виробництво PAC-3. Однак минулого тижня він сказав, що Вашингтон не погоджувався дозволити Києву виробляти ракети Patriot і має бути обережним із передаванням технологій.

За даними Reuters, попри це переговори не припинилися. За словами одного з джерел, наказу зупинити обговорення не було, а консультації з американськими виробниками зброї та військовими посадовцями тривають.

Зусилля з досягнення домовленості очолює посол США при НАТО Метью Вітакер. Минулого місяця він відвідав Київ, де обговорював можливі варіанти з українськими посадовцями та представниками оборонної промисловості.

Серед варіантів розглядають виробництво компонентів Patriot в Україні з подальшим відправленням до Німеччини для остаточного складання. Також Україну можуть приєднати до чинної американсько-європейської програми виробництва перехоплювачів або дозволити їй виготовляти дешевшу версію PAC-3.

Найреалістичнішим варіантом американський посадовець назвав виробництво компонентів в Україні та складання ракет у Німеччині. Там уже виготовляють старішу модель Patriot і планують розпочати виробництво сучаснішої PAC-3.

Крім того, Україна може долучитися до нового проєкту Lockheed Martin зі створення дешевшого перехоплювача PAC-3 Adapted Capability Effector.

Навіть у разі укладення угоди Україна почне отримувати нові ракети не раніше ніж через рік або більше. Для покриття нагальних потреб Київ закликає союзників передати частину власних запасів.

Водночас відкриття нових виробничих ліній може зайняти від трьох до семи років після підписання ліцензійної угоди.