Зеленський погодив Службі безпеки нові операції

У липні українські підрозділи за допомогою безпілотників знищили або важко поранили 30 272 російських військових. Усі ці втрати мають чітке відеопідтвердження.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Міністерство оборони вже підготувало звіт про результати ураження російських сил на фронті за липень. Перше місце за кількістю уражень посів Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України.

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«Саме “Альфа” Служби безпеки України — топ-1 по ураженнях. Найбільше вдалося. Просто молодці!» — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що тенденція на фронті залишається незмінною: щомісяця Росія втрачає близько 30 тисяч військових.

Зеленський запевнив, що українська армія та інші підрозділи Сил оборони й безпеки отримуватимуть ще більше дронів.

Також президент заслухав доповідь очільника СБУ Олександра Поклада про результати роботи спецслужби за липень. Під час наради визначили пріоритети на серпень, Зеленський погодив проведення нових операцій.

Окремо президент наголосив, що головним пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони.

«Важливо, щоб партнери чули Україну й знали, що кожен пакет для нашої протиповітряної оборони реально захищає життя людей», — підсумував Зеленський.