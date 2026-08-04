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        Дві 500-кілограмові бомби по житлових будинках: у Краматорську десятки поранених

        Віктор Алєксєєв
        4 Серпня 2026 18:24
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        Російські війська скинули на Краматорськ дві 500-кілограмові керовані авіабомби. Внаслідок атаки поранення дістали 24 людини.

        Про це повідомила Національна поліція України.

        Одна авіабомба влучила у багатоповерховий житловий будинок, друга вибухнула поруч.

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        Серед поранених — 10 чоловіків і 14 жінок. Наймолодшій постраждалій 18 років, найстаршому постраждалому — 76 років. У людей діагностували мінно-вибухові травми, переломи, осколкові поранення та забої. Деякі постраждалі зазнали тяжких травм.

        Російські авіабомби скалічили 24 людини у Краматорську / Фото: Нацполіція

        Унаслідок удару пошкоджено шість багатоквартирних будинків, два заклади освіти, два магазини, ресторан, пральню, банківське відділення та відділення логістичної компанії.

        Також пошкоджені котельня, об’єкт інфраструктури й автомобілі.

        Поліцейські документують наслідки російської атаки, надають першу допомогу постраждалим та евакуюють мешканців із пошкоджених будинків.


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