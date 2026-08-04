Дві 500-кілограмові бомби по житлових будинках: у Краматорську десятки поранених

Унаслідок удару пошкоджено шість багатоквартирних будинків, два заклади освіти, два магазини, ресторан, пральню, банківське відділення та відділення логістичної компанії.

Серед поранених — 10 чоловіків і 14 жінок. Наймолодшій постраждалій 18 років, найстаршому постраждалому — 76 років. У людей діагностували мінно-вибухові травми, переломи, осколкові поранення та забої. Деякі постраждалі зазнали тяжких травм.