Дві 500-кілограмові бомби по житлових будинках: у Краматорську десятки поранених

Російські війська скинули на Краматорськ дві 500-кілограмові керовані авіабомби. Внаслідок атаки поранення дістали 24 людини.
Про це повідомила Національна поліція України.
Одна авіабомба влучила у багатоповерховий житловий будинок, друга вибухнула поруч.
Серед поранених — 10 чоловіків і 14 жінок. Наймолодшій постраждалій 18 років, найстаршому постраждалому — 76 років. У людей діагностували мінно-вибухові травми, переломи, осколкові поранення та забої. Деякі постраждалі зазнали тяжких травм.
Унаслідок удару пошкоджено шість багатоквартирних будинків, два заклади освіти, два магазини, ресторан, пральню, банківське відділення та відділення логістичної компанії.
Також пошкоджені котельня, об’єкт інфраструктури й автомобілі.
Поліцейські документують наслідки російської атаки, надають першу допомогу постраждалим та евакуюють мешканців із пошкоджених будинків.