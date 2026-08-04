СБУ за 40 днів уразила понад 100 стратегічних об’єктів ворога

Служба безпеки України протягом 40-денної кампанії уразила понад 100 стратегічно важливих об’єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. На фронті та в тилу противника підрозділи СБУ також знищили або пошкодили понад 21 тисячу одиниць військової техніки, озброєння та інфраструктури.

Про це повідомила СБУ.

Кампанію впливу на державу-агресора затвердив президент Володимир Зеленський. Крім того, він погодив очільнику СБУ генерал-майору Олександру Покладу проведення нових операцій.

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За даними спецслужби, протягом 40 днів під удари потрапили підприємства військово-промислового комплексу, авіабази, засоби протиповітряної оборони, командні пункти, військові кораблі, танкери російського «тіньового флоту», нафтопереробні заводи, а також об’єкти транспортної та військової логістики.

Підрозділи СБУ також заявили про ліквідацію майже 5 тисяч російських військових.

Одним із головних напрямків операції стали удари по авіаційній інфраструктурі. СБУ атакувала військові аеродроми «Саки», «Гвардійське», «Бельбек», «Багерове», «Енгельс» і «Ханская», а також Євпаторійський авіаційний завод.

Унаслідок цих операцій, за інформацією спецслужби, було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, уражено два винищувачі Су-35 і два навчально-бойові літаки Л-39. Також під удари потрапили ангари з літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, безпілотниками Shahed та паливна інфраструктура аеродромів.

СБУ також системно атакувала російську протиповітряну оборону. Серед уражених цілей названі радіолокаційні станції «Небо-У», 92Н6Е комплексу С-400, три РЛС «Подльот-К1», РЛС «Каста-2Е2», зенітні комплекси «Тор-М2» і «Панцир-С2», а також комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21».

Окремим напрямком стали так звані кінетичні санкції проти російського паливно-енергетичного сектору. За 40 днів СБУ завдала ударів по 14 нафтопереробних заводах, десятках нафтобаз, резервуарних парках, нафтоперекачувальних станціях, терміналах і нафтодобувній платформі.

Серед цілей були Петербурзький, Ярославський, Нижньогородський, Пермський і Волгоградський НПЗ, три заводи в Уфі, комплекс «Перший завод», нафтоперекачувальні станції «Черкаси» і «Субханкулово», а також платформа родовища «Філановського» в Каспійському морі.

Під удари також потрапили танкери Blue, Louise 1, Banda та Avero, які СБУ відносить до російського «тіньового флоту», а також два вантажні судна, що перебували під міжнародними санкціями.

Безпосередньо на полі бою підрозділи СБУ за цей період уразили 24 танки, 63 бойові броньовані машини, 124 артилерійські системи, 22 реактивні системи залпового вогню, 40 засобів ППО та 14 літаків і гелікоптерів.

Крім того, було знищено або пошкоджено понад 11 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, зокрема 176 дронів типу Shahed. Під удари потрапили 712 розрахунків БпЛА разом із позиціями, пусковими установками та обладнанням.

У СБУ заявили, що операції зі зниження воєнного та економічного потенціалу Росії триватимуть.