СБУ затримала російського агента, який коригував удари по об’єктах на трасі Полтава — Харків

У Полтаві затримали агента ФСБ, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по Харківській області. Чоловік їздив рейсовим автобусом трасою Полтава — Харків, знімав об’єкти Сил оборони та передавав їхні координати російському куратору.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Затриманим виявився працівник однієї з відомих торгівельних мереж у Полтаві. За інструкцією ФСБ у позаробочий час він сідав на рейсовий автобус і прямував на Харківщину.

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З вікна транспортного засобу чоловік відстежував місця базування та маршрути руху Сил оборони. Також він фіксував наслідки російських ударів на автомагістралі Полтава — Харків.

Виявлені об’єкти фігурант знімав на камеру телефона, а потім позначав їхні координати на Google Maps для звіту перед куратором із Росії. Після кожного сеансу зв’язку він видаляв листування з російським спецслужбістом.

За даними СБУ, російська сторона планувала використати отриману інформацію для підготовки нової серії ракетно-бомбових ударів по регіону. Контррозвідники затримали чоловіка за місцем проживання.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив після пошуку “легких” заробітків у Telegram-каналах. Після вербування він створив кілька акаунтів і нікнеймів на різні номери телефонів, які постійно змінював для конспірації.

Під час обшуку в нього вилучили смартфон і комп’ютерну техніку з доказами роботи на Росію. Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.