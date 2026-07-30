У Київському метрополітені спростовують інформацію про обмеження доступу до станцій під час атаки РФ

Під час російської атаки в ніч проти 30 липня на станціях київського метро укривалися понад 56 тисяч людей. У метрополітені спростували інформацію про те, що на окремі станції нібито не пускали містян.

Про це повідомили в КП “Київський метрополітен”.

За інформацією низки Telegram-каналів, деякі станції київського метро були переповнені і через велику кількість людей на окремі станції було неможливо потрапити.

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За даними Київського метрополітену, після оголошення повітряної тривоги всі станції були відкриті та працювали в режимі укриття. Публікації про нібито обмеження доступу до окремих станцій у підприємстві назвали такими, що не відповідають дійсності.

У метрополітені пояснили, що працівники могли просити людей перейти зі службових приміщень на платформи. Службові проходи та приміщення не призначені для перебування населення, а доступ до них обмежений із міркувань безпеки.

Під час повітряної тривоги у Києві як укриття працюють 46 підземних станцій.