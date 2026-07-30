Головними цілями удару РФ стали Київщина та Львівщина — Повітряні сили розкрили особливість атаки

У ніч проти 30 липня Росія атакувала Україну 74 ракетами та 284 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 320 цілей — 55 ракет і 265 дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 29 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

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Основний напрямок удару – Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливість масованої атаки — одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості “балістики” та крилатих ракет.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 358 засобів повітряного нападу — 74 ракети і 284 БпЛА різних типів:

4 протикорабельні ракети “Циркон”/”Онікс” (район пуску — Курська область);

9 балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400/KN-23 (райони пуску — Брянська, Воронезька, Курська області);

61 крилату ракету Х-101/”Калібр” (район пуску — Вологодська область та Новоросійськ);

284 ударних БпЛА Shahed, зокрема реактивних, “Гербера”, “Італмас”, дронів-імітаторів “Пародія” (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово).

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 цілей — 55 ракет та 265 безпілотників різних типів:

1 балістичну ракету “Іскандер-М”/С-400/KN-23;

54 крилаті ракети Х-101/”Калібр”;

265 БпЛА різних типів.

Станом на 09:00 зафіксовано влучання трьох протикорабельних, шести балістичних та двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється.