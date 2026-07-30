Після масованого удару РФ по Україні Зеленський заявив про критичну нестачу ракет для ППО

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану нічну атаку Росії, під час якої Україна зазнала ударів понад 70 ракетами та більш як 280 дронами. Значну кількість крилатих ракет збили бойова авіація та мобільні вогневі групи, попри критичну нестачу ракет для ППО.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

У Радушному на Дніпропетровщині внаслідок удару балістичної ракети загинули батьки та троє дітей. Ще двох дітей рятувальники дістали з-під завалів живими. У Львові тривають роботи на місці влучання в житловий будинок. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Загалом станом на ранок по країні відомо про вісьмох загиблих і десятки поранених.

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Під ударами перебували Київ і область, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Пошкоджені та зруйновані десятки житлових будинків, цивільні підприємства й об’єкти інфраструктури.

Сьогодні вночі Росія застосувала понад 70 ракет, значна частина з яких була балістичною, а також більш як 280 ударних дронів. Сили оборони знищили понад 260 безпілотників.

“Значну кількість крилатих ракет вдалося збити нашій бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет”, — заявив президент.

Він наголосив, що українські військові діють в умовах критичної нестачі ракет для систем ППО.

“Наші воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму”, — зазначив Зеленський.

Президент закликав партнерів не затримувати постачання антибалістичних ракет, адже несвоєчасна допомога призводить до нових руйнувань і жертв.