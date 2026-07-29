        Економіка

        Угода на $200 млн: Netflix покаже жіночий чемпіонат світу з футболу

        Віктор Алєксєєв
        29 Липня 2026 21:16
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        Логотип Netflix на одній із будівель компанії в Голлівуді / Фото: Reuters
        Логотип Netflix на одній із будівель компанії в Голлівуді / Фото: Reuters

        Стримінговий сервіс Netflix заплатить $200 млн за права на трансляцію жіночого чемпіонату світу з футболу 2027 року у США та Канаді. Угода стане однією з найбільших у медіаіндустрії жіночого спорту.

        Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

        Раніше Netflix уже оголосив, що придбав права на показ матчів жіночих чемпіонатів світу 2027 та 2031 років у США й Канаді. Однак фінансові умови домовленостей досі не розкривалися.

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        За даними агентства, $200 млн стосуються турніру 2027 року, який відбудеться у Бразилії. Скільки Netflix заплатив за права на чемпіонат світу 2031 року, наразі невідомо.

        Netflix відмовився коментувати інформацію, а ФІФА не надала оперативної відповіді на запит Bloomberg.

        Видання зазначає, що ця угода стане однією з найбільших за річною вартістю серед медіаконтрактів у жіночому спорті. Для порівняння, 11-річна угода жіночої баскетбольної ліги WNBA на $3,1 млрд оцінюється приблизно у $280 млн на рік.

        Права на трансляцію чоловічого чемпіонату світу 2026 року у США обійшлися телеканалу Fox приблизно у $485 млн.

        ФІФА очікує, що доходи від жіночого чемпіонату світу 2027 року подвояться та становитимуть близько $1 млрд.

        На жіночому чемпіонаті світу 2023 року ФІФА вперше продавала права на турнір окремо. Тоді загальний дохід організації від телевізійних прав становив близько $270 млн, включно з контрактами на показ матчів у різних країнах.

        Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше закликав мовників платити справедливішу ціну за права на жіночий футбол і критикував надто низькі пропозиції.

        Європейська мовна спілка та ФІФА вже домовилися про трансляцію матчів чемпіонату світу 2027 року через 19 суспільних мовників. Фінансові умови цієї угоди не розголошувалися.


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