Угода на $200 млн: Netflix покаже жіночий чемпіонат світу з футболу

Стримінговий сервіс Netflix заплатить $200 млн за права на трансляцію жіночого чемпіонату світу з футболу 2027 року у США та Канаді. Угода стане однією з найбільших у медіаіндустрії жіночого спорту.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.
Раніше Netflix уже оголосив, що придбав права на показ матчів жіночих чемпіонатів світу 2027 та 2031 років у США й Канаді. Однак фінансові умови домовленостей досі не розкривалися.
За даними агентства, $200 млн стосуються турніру 2027 року, який відбудеться у Бразилії. Скільки Netflix заплатив за права на чемпіонат світу 2031 року, наразі невідомо.
Netflix відмовився коментувати інформацію, а ФІФА не надала оперативної відповіді на запит Bloomberg.
Видання зазначає, що ця угода стане однією з найбільших за річною вартістю серед медіаконтрактів у жіночому спорті. Для порівняння, 11-річна угода жіночої баскетбольної ліги WNBA на $3,1 млрд оцінюється приблизно у $280 млн на рік.
Права на трансляцію чоловічого чемпіонату світу 2026 року у США обійшлися телеканалу Fox приблизно у $485 млн.
ФІФА очікує, що доходи від жіночого чемпіонату світу 2027 року подвояться та становитимуть близько $1 млрд.
На жіночому чемпіонаті світу 2023 року ФІФА вперше продавала права на турнір окремо. Тоді загальний дохід організації від телевізійних прав становив близько $270 млн, включно з контрактами на показ матчів у різних країнах.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше закликав мовників платити справедливішу ціну за права на жіночий футбол і критикував надто низькі пропозиції.
Європейська мовна спілка та ФІФА вже домовилися про трансляцію матчів чемпіонату світу 2027 року через 19 суспільних мовників. Фінансові умови цієї угоди не розголошувалися.